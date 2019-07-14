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14 Temmuz 2019, Pazar
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'a ’de 2 rakip birden

Beşiktaş'a Holtby’de 2 rakip birden

'ın şu an boşta olan 'yi etme çabalarında karşısına 2 rakip çıktı. 'ın takımı da Alman orta sahayı kadrosuna katmak isterken, bir diğer kulüp ise . Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'la görüşen Holtby, diğer ekiplerle de masaya oturup son kararı verecek.

'ın şu an boşta olan 'yi etme çabalarında karşısına 2 rakip çıktı. 'ın takımı da Alman orta sahayı kadrosuna katmak isterken, bir diğer kulüp ise . Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'la görüşen Holtby, diğer ekiplerle de masaya oturup son kararı verecek.

  1. 14.7.2019
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