Beşiktaş'ın şu an boşta olan Holtby'yi transfer etme çabalarında karşısına 2 rakip çıktı. Yunanistan'ın PAOK takımı da Alman orta sahayı kadrosuna katmak isterken, bir diğer kulüp ise Başakşehir. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'la görüşen Holtby, diğer ekiplerle de masaya oturup son kararı verecek.
Beşiktaş'ın şu an boşta olan Holtby'yi transfer etme çabalarında karşısına 2 rakip çıktı. Yunanistan'ın PAOK takımı da Alman orta sahayı kadrosuna katmak isterken, bir diğer kulüp ise Başakşehir. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'la görüşen Holtby, diğer ekiplerle de masaya oturup son kararı verecek.
- 14.7.2019
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mehmet olmamış
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Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Beşiktaş'a Holtby’de 2 rakip birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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