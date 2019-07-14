Beşiktaş'a Holtby’de 2 rakip birden

Beşiktaş'ın şu an boşta olan Holtby'yi transfer etme çabalarında karşısına 2 rakip çıktı. Yunanistan'ın PAOK takımı da Alman orta sahayı kadrosuna katmak isterken, bir diğer kulüp ise Başakşehir. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'la görüşen Holtby, diğer ekiplerle de masaya oturup son kararı verecek.