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14 Temmuz 2019, Pazar
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için bekle gör taktiği uyguluyor

Beşiktaş Konoplyanka için bekle gör taktiği uyguluyor

'ın ilgisi devam ediyor. Yıldız transferi yapmak isteyen yönetiminin aklındaki isimlerin başında Konoplyanka var. Fakat kanat oyuncusunun yüksek maliyeti Beşiktaş'ı düşündürüyor...

'ın ilgisi devam ediyor. Yıldız transferi yapmak isteyen yönetiminin aklındaki isimlerin başında Konoplyanka var. Fakat kanat oyuncusunun yüksek maliyeti Beşiktaş'ı düşündürüyor... Yönetim Ukraynalı oyuncunun fiyatını düşürmek için bekle-gör taktiğini uyguluyor.

  1. 14.7.2019
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