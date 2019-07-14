Beşiktaş Konoplyanka için bekle gör taktiği uyguluyor

Beşiktaş'ın Konoplyanka ilgisi devam ediyor. Yıldız transferi yapmak isteyen yönetiminin aklındaki isimlerin başında Konoplyanka var. Fakat kanat oyuncusunun yüksek maliyeti Beşiktaş'ı düşündürüyor... Yönetim Ukraynalı oyuncunun fiyatını düşürmek için bekle-gör taktiğini uyguluyor.