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14 Temmuz 2019, Pazar
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'u salı günü duyuracak

Beşiktaş Boyd'u salı günü duyuracak

yapılandırma anlaşmasının uzamasıyla birlikte transferde sessiz kalan anlaştığı isimleri bir bir açıklamaya hazırlanıyor. ilk olarak 'a getirdiği Tyler 'u duyuracak.Ekonomik olarak rahatlayan Beşiktaş Boyd'u salı günü açıklayacak.

yapılandırma anlaşmasının uzamasıyla birlikte transferde sessiz kalan anlaştığı isimleri bir bir açıklamaya hazırlanıyor. ilk olarak 'a getirdiği Tyler 'u duyuracak.Ekonomik olarak rahatlayan Beşiktaş Boyd'u salı günü açıklayacak. Yarın resmi tatil olduğu için kulüp açıklama salı gününe bırakacak.

  1. 14.7.2019
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