Borç yapılandırma anlaşmasının uzamasıyla birlikte transferde sessiz kalan Beşiktaş anlaştığı isimleri bir bir açıklamaya hazırlanıyor. Kartal ilk olarak İstanbul'a getirdiği Tyler Boyd'u duyuracak.Ekonomik olarak rahatlayan Beşiktaş Boyd'u salı günü açıklayacak.
Borç yapılandırma anlaşmasının uzamasıyla birlikte transferde sessiz kalan Beşiktaş anlaştığı isimleri bir bir açıklamaya hazırlanıyor. Kartal ilk olarak İstanbul'a getirdiği Tyler Boyd'u duyuracak.Ekonomik olarak rahatlayan Beşiktaş Boyd'u salı günü açıklayacak. Yarın resmi tatil olduğu için kulüp açıklama salı gününe bırakacak.
- 14.7.2019
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Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
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mehmet olmamış
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Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Beşiktaş Boyd'u salı günü duyuracak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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