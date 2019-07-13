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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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yeniden aday

Tevfik Yamantürk yeniden aday

Başkanı , 3 Ağustos Cumartesi günü yapılacak divan başkanlığı seçiminde yeniden aday olacağını açıkladı. Yamantürk,"Bizler Beşiktaş'ın bir nevi sigortası olacağız" diye konuştu.

Beşiktaş Başkanı , 3 Ağustos Cumartesi günü yapılacak divan başkanlığı seçiminde yeniden aday olduğunu açıkladı. Yamantürk şunları kaydetti: "Bizler 'ın bir nevi sigortası olacağız. Görev sürecimizde hizmette kusursuz olduk, verdiğimiz sözleri tuttuk. Ben ve arkadaşlarımı kulübün mahrem meselelerini konuşurken duymadınız, duymayacaksınız. Beşiktaş'ı meze etmeyeceğiz."
  1. 13.7.2019
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