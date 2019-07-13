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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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İngilizler statta

İngilizler statta

UEFA finali öncesinde İngiliz basın mensupları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetiyle 'ı gezdi ve JK Müzesi'ni ziyaret etti.

UEFA finali, 14 Ağustos günü 'ta oynanacak. Vodafone Park'ta yaşanacak final heyecanında iki İngiliz temsilcisi Liverpool ile Chelsea karşılaşacak. UEFA Süper Kupa finali öncesinde İngiliz basın mensupları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetiyle Vodafone Park'ı gezdi ve JK Müzesi'ni ziyaret etti.

  1. 13.7.2019
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