Beşiktaş'a Holtby transferinde Süper Lig'den rakip çıktı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2019, Cumartesi
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'a Holtby transferinde 'den rakip çıktı!

Beşiktaş'a Holtby transferinde Süper Lig'den rakip çıktı!

'ın Hamburg'la sözleşmesi biten 'yi etme çabalarında karşısına 2 önemli rakip çıktı. 'ın takımı da Alman oyuncuyu kadrosuna katmak isterken, bir diğer kulüp ise 'in güçlü ekiplerinden .

çalışmalarını sürdüren , Hamburg'la sözleşmesi sona eren 'yi gündemine alırken, bu futbolcunun transferi konusunda siyah-beyazlıların karşısına 2 önemli rakip çıktı.

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Ligi'ni zirvede bitiren , Alman futbolcuyu kadrosuna katmak isterken, Beşiktaş'ın bu transfer konusunda bir diğer rakibi ise 'den. Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde mücadele edecek olan , Holtby için girişimlerde bulunan bir diğer ekip oldu.

Orta saha konusunda Alman oyuncuyu kadrosuna katmak için çabalayan siyah-beyazlılar, bu futbolcunun bonservisinin olmaması nedeniyle de Holtby'yi ekonomik şekillerde transfer etmek istiyor.

Geçtiğimiz günlerde 'a gelen ve Beşiktaş'la görüşen Holtby, kendisini isteyen diğer ekiplerle de görüşerek son kararı verecek. Öte yandan, Lewis Holtby için Hamburg'un da girişimde bulunduğu öğrenildi. Alman ekibi, sözleşmesi sona eren futbolcusuna yeni kontrat teklifinde bulunacak.

  1. 13.07.2019
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