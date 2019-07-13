Beşiktaş borçlarını yapılandırdı
Trabzonspor'un ardından Beşiktaş da finansal borçlarını yapılandırdı. Beşiktaş'ın bu anlaşmayı yapmasının ardından transferde harekete geçmesi bekleniyor.
- 13.7.2019
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kaya gel be zalımın oğlu
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alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
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