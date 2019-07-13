Beşiktaş borçlarını yapılandırdı

Trabzonspor'un ardından Beşiktaş da finansal borçlarını yapılandırdı. Beşiktaş'ın bu anlaşmayı yapmasının ardından transferde harekete geçmesi bekleniyor.

Beşiktaş, borçlarını yapılandırma anlaşmasını imzaladığını duyurdu. Açıklamada, "Şirketimiz; Aktif Bank, Denizbank, Halk Faktoring ve Ziraat Bankası'ndan oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştır. Hem kulübümüz hem de Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz." denildi.



