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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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borçlarını yapılandırdı

Beşiktaş borçlarını yapılandırdı

'un ardından da finansal borçlarını yapılandırdı. Beşiktaş'ın bu anlaşmayı yapmasının ardından transferde harekete geçmesi bekleniyor.

Beşiktaş, borçlarını yapılandırma anlaşmasını imzaladığını duyurdu. Açıklamada, "Şirketimiz; Aktif Bank, Denizbank, Halk Faktoring ve Ziraat Bankası'ndan oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştır. Hem kulübümüz hem de Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz." denildi.

  1. 13.7.2019
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