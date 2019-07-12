Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
Beşiktaş, yeni sezon formalarının tanıtımını yapmadan önce formaların üretici firma tarafından satışma sunulması ve bu gelişmenin sosyal medyada yankı bulmasının ardından resmi bir açıklama yaptı.
Beşiktaş Kulübü, tanıtımı yapılmamasına rağmen siyah-beyazlı futbol takımının yeni sezon formalarının üretici firma tarafından satışa sunulmasıyla ilgili bir açıklama yayımladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yaşanan teknik bir hata nedeniyle formaların adidas'ın internet sitesinde görüntülendiği belirtilerek, "Tedarikçimiz adidas'ın Almanya merkezli e-ticaret operasyonundaki teknik bir hatadan dolayı, formalarımız adidas Türkiye web sitesinde yanlış fiyat bilgisiyle görüntülenmiştir." denildi.
Taraftarların bu web sitesi üzerinden verdiği siparişlerin iptal edileceği vurgulanırken, "Formalar henüz stokta olmamakla birlikte en kısa sürede sayfanın kaldırılacağı, siparişlerin iptal olacağı ve hiçbir satışın gerçekleşmeyeceği bilgisi alınmıştır. Formalarımızın henüz satışa çıkmadığını, adidas'ın Kartal Yuvası'ndan önce herhangi bir satışa sunma durumu olmadığını, planladığımız lansmanla ilgili çalışmaların devam ettiğini ve gerekli duyuruların ilerleyen günlerde kulüp kanallarımızdan yapılacağını taraftarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
- 12.07.2019
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Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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