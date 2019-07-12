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12 Temmuz 2019, Cuma
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'ta operasyonu

Beşiktaş'ta Andres Lioi operasyonu

Arjantinli gazeteci Savalli, "Lioi, 'la kontrat detaylarını görüşüyor. Yarın takımdan ayrılıp satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanacak" dedi.

Siyah-beyazlıların geniş listesine yeni bir isim daha eklendi. Yaz transfer döneminin sessiz takımı 'la ilgili Arjantin'den gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Ülkede yayım yapan Diario Panorama gazetesi, Rosario forması giyen sağ kanat oyuncusu 'nin Avrupa'dan ciddi bir teklif aldığı için 'ya kiralanmaktan son anda vazgeçtiğini yazarken söz konusu takımın Beşiktaş olduğu ortaya çıktı. Arjantinli gazeteci Adriano Savalli, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde şu ifadeleri kullandı:

SON DAKİKADA İŞİ BİTİRDİLER
"Andres Lioi, Beşiktaş kulübüyle şu anda kontrat detaylarını görüşüyor. Central Cordoba'ya gitmeye çok yakındı, hatta sözleşme yaptıkları da iddia ediliyordu. Ancak son anda devreye giren Türk kulübü (Beşiktaş) işi bitirdi. Kendisi, yarın (bugün) takımdan ayrılacak ve satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralanacak" ifadelerini kullandı. Andres Lioi 22 yaşında ve sağ kanatta forma giyiyor. Hızlı ve iki ayağını da iyi kullanabilen, takım oyununa yatkın bir stili olan 1.75 boyundaki Andres Lioi'nin transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Arjantin'de Rosario Central takımının formasını giyen genç oyuncu Andres Lioi, son sezonunda 21 resmi maçta oynarken, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

ÇAĞLAR SÜRPRİZİ
Geçtimiz sezon biter bitmez Çağlar Söyüncü için kiralama teklifi yapan Beşiktaş'ın, Leicester City'nin sezon öncesi kampını beklediği iddia edildi. Genç oyuncunun; Harry Maguire, Jonny Evans ve Wes Morgan'ın arkasında kaldığı, kamp döneminde Celtic'teki kiralık anlaşması biten Filip Benkovic'i geride bırakmayı başaramazsa kiralık gitmesine izin verileceği belirtildi.

  1. 12.7.2019
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