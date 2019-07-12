Beşiktaş aradığı sol beki buldu! Timothee Kolodziejczak kimdir? Son dakika transfer haberleri
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, geçen sezonu Saint Etienne'de kiralık geçiren bonservisi ise Meksika ekibi Tigres'te bulunan Timothee Kolodziejczak'a talip oldu. Beşiktaş, 27 yaşındaki Fransız oyuncu için kulübü Tigres’e 8 taksitte ödemek koşulu ile 4 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti.
Transfer döneminin sessiz takımlarından Beşiktaş'ta sol bek harekatı! Siyah-beyazlı yönetim, Fransız oyuncu Timothee Kolodziejczak için kulübü Tigres'e 8 taksitte ödemek koşuyla 4 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti.
Tigres'in 2017'de Borussia Mönchengladbach'tan 5 milyon Euro'ya transfer ettiği Fransız yıldızın, Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi.
27 yaşında ve 1.82 metre boyundaki Kolodziejczak'ın kariyerinde Lens, Lyon, Sevilla ve Nice ekipleri de yer alıyor.
TIMOTHEE KOLODZIEJCAK KİMDİR?
1 Ekim 1991 doğumlu olan Timothee Kolodziejczak, Tigres UANL takımında defans pozisyonunda görev yapan Fransız futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2009 yılında Lyon kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Nice, Sevilla ve Borussia Mönchengladbach ve Tigres UANL kulüplerinde oynadı.
- 12.07.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
Beşiktaş aradığı sol beki buldu! Timothee Kolodziejczak kimdir? Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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