Beşiktaş aradığı sol beki buldu! Timothee Kolodziejczak kimdir? Son dakika transfer haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2019, Cuma
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aradığı sol beki buldu! kimdir? haberleri

Beşiktaş aradığı sol beki buldu! Timothee Kolodziejczak kimdir? Son dakika transfer haberleri

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda sol bek arayışlarını sürdüren , geçen sezonu Saint Etienne'de kiralık geçiren bonservisi ise Meksika ekibi Tigres'te bulunan 'a talip oldu. Beşiktaş, 27 yaşındaki Fransız oyuncu için kulübü Tigres’e 8 taksitte ödemek koşulu ile 4 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti.

döneminin sessiz takımlarından 'ta sol bek harekatı! Siyah-beyazlı yönetim, Fransız oyuncu için kulübü Tigres'e 8 taksitte ödemek koşuyla 4 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti.

Tigres'in 2017'de Borussia Mönchengladbach'tan 5 milyon Euro'ya transfer ettiği Fransız yıldızın, Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

27 yaşında ve 1.82 metre boyundaki Kolodziejczak'ın kariyerinde Lens, Lyon, Sevilla ve Nice ekipleri de yer alıyor.

TIMOTHEE KOLODZIEJCAK KİMDİR?

1 Ekim 1991 doğumlu olan Timothee Kolodziejczak, Tigres UANL takımında defans pozisyonunda görev yapan Fransız futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2009 yılında Lyon kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Nice, Sevilla ve Borussia Mönchengladbach ve Tigres UANL kulüplerinde oynadı.

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