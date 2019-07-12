Beşiktaş aradığı sol beki buldu! Timothee Kolodziejczak kimdir? Son dakika transfer haberleri

Transfer döneminin sessiz takımlarından Beşiktaş'ta sol bek harekatı! Siyah-beyazlı yönetim, Fransız oyuncu Timothee Kolodziejczak için kulübü Tigres'e 8 taksitte ödemek koşuyla 4 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti.

Tigres'in 2017'de Borussia Mönchengladbach'tan 5 milyon Euro'ya transfer ettiği Fransız yıldızın, Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

27 yaşında ve 1.82 metre boyundaki Kolodziejczak'ın kariyerinde Lens, Lyon, Sevilla ve Nice ekipleri de yer alıyor.

TIMOTHEE KOLODZIEJCAK KİMDİR?

1 Ekim 1991 doğumlu olan Timothee Kolodziejczak, Tigres UANL takımında defans pozisyonunda görev yapan Fransız futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2009 yılında Lyon kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Nice, Sevilla ve Borussia Mönchengladbach ve Tigres UANL kulüplerinde oynadı.