Udinese’den Dorukhan Toköz için 10 milyon Euro - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2019, Perşembe
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Udinese’den için 10 milyon Euro

Udinese’den Dorukhan Toköz için 10 milyon Euro

forması giyen için Udinese'nin 10 milyon Euro'luk yeni teklif yaptığı iddia edildi. 'da Fantacalcio'da yer alan habere göre Udinese'nin ısrarla istediği Dorukhan Toköz için Beşiktaş 12 milyon Euro istedi.

forması giyen için Udinese'nin 10 milyon Euro'luk yeni teklif yaptığı iddia edildi. 'da Fantacalcio'da yer alan habere göre Udinese'nin ısrarla istediği Dorukhan Toköz için Beşiktaş 12 milyon Euro istedi. İtalyan ekibinin ilk teklifi 7 milyon Euro olurken tarafların son olarak 10 milyon Euro'da anlaşma sağladıkları öne sürüldü.

ARKA ADALESİNDE SERTLEŞME OLDU!
Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, Riva'daki sezon öncesi kampında hafif bir sakatlık geçirdi. Pazartesi günü başlayan çalışmaların ardından arka adalesinde sertleşme olan Dorukhan, bireysel antrenör eşliğinde çalıştı. Dorukhan'ın tam olarak iyileştikten sonra takıma dahil olacağı belirtildi.

  1. 11.7.2019
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