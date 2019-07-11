Udinese’den Dorukhan Toköz için 10 milyon Euro
Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz için Udinese'nin 10 milyon Euro'luk yeni teklif yaptığı iddia edildi. İtalya'da Fantacalcio'da yer alan habere göre Udinese'nin ısrarla istediği Dorukhan Toköz için Beşiktaş 12 milyon Euro istedi.
Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz için Udinese'nin 10 milyon Euro'luk yeni teklif yaptığı iddia edildi. İtalya'da Fantacalcio'da yer alan habere göre Udinese'nin ısrarla istediği Dorukhan Toköz için Beşiktaş 12 milyon Euro istedi. İtalyan ekibinin ilk teklifi 7 milyon Euro olurken tarafların son olarak 10 milyon Euro'da anlaşma sağladıkları öne sürüldü.
ARKA ADALESİNDE SERTLEŞME OLDU!
Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, Riva'daki sezon öncesi kampında hafif bir sakatlık geçirdi. Pazartesi günü başlayan çalışmaların ardından arka adalesinde sertleşme olan Dorukhan, bireysel antrenör eşliğinde çalıştı. Dorukhan'ın tam olarak iyileştikten sonra takıma dahil olacağı belirtildi.
- 11.7.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
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mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
Udinese’den Dorukhan Toköz için 10 milyon Euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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