Tyler Boyd Beşiktaş için İstanbul'da!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, uzun süredir ilgilendiği Boyd'un transferini mutlu sonla noktaladı. Kartal Guimaraes'te forma giyen 25 yaşındaki ABD'li kanat oyuncusu için Portekiz temsilcisiyle 2.4 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Beşiktaş yönetimi bu paranın 500 bin euro'luk kısmını yarın Guimaraes'in hesabına yatırarak gerekli evrakları alacak. Geri kalan 1.9 milyon euro'nun ise Portekiz temsilcisine taksitler halinde ödeneceği ifade edildi.

İMZA İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

ABD'li oyuncu Tyler Boyd, dün öğlen saatlerinde önce İstanbul'a geldi. Burada bir süre kalan genç futbolcu, ardından kısa bir tatil yapmak için Bodrum'a hareket etti. Ege bölgesinde 3 gün tatil yapması beklenen Boyd'un, en geç pazartesi günü İstanbul'a gelerek, siyah-beyazlı yetkililer ile bir araya geleceği ve kendisini Beşiktaşlı yapan sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. Dün sağlık kontrolünden geçtiği ifade edilen Boyd'un imzayı attıktan sonra siyah-beyazlıların Riva'daki kampına katılacağı belirtildi.

TYLER BOYD KİMDİR?

Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd, 30 Aralık 1994 yılında ABD'nin Tauranga şehrinde dünyaya geldi. ABD ve Yeni Zelanda uyruklu 1.80 boyundaki oyuncu, kariyerine Melville United takımı alt yapısında başladı. 2011 yılında ise Waikato FC takımına bedelsiz transfer oldu. 1 yıl sonra Yeni Zelanda ekibi Wellington P. takımına dahil oldu. Tyler Boyd, 2015 Temmuz'unda Portekiz kulübü Guimaraes B takımıyla anlaştı. 2017'de Tondela takımına kiralık giden Boyd, sezonun bitmesiyle eski takımına geri döndü. 2018 yılında ise Boyd 800 bin Euro transfer bedeliyle Vitoria Guimares takımına gitti. Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig takımlarından Ankaragücü'nde kiralık olarak geldi. Sezon bitimi eski takımı Vit. Guimaraes takımına geri dönen Boyd, yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek.