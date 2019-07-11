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11 Temmuz 2019, Perşembe
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Şükrü Gülesin unutulmadı

Şükrü Gülesin unutulmadı

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Şükrü Gülesin'in vefatının 42. yılında 'ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi. Başkan Orman'ın çelenk gönderdiği anma törenine; 'in dışında Gülesin'in ailesi ve sevenleri katıldı.

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Şükrü Gülesin'in vefatının 42. yılında 'ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi. Başkan Orman'ın çelenk gönderdiği anma törenine; 'in dışında Gülesin'in ailesi ve sevenleri katıldı.

  1. 11.7.2019
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