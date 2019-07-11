Şükrü Gülesin unutulmadı
Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Şükrü Gülesin'in vefatının 42. yılında Emirgan Mezarlığı'ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi. Başkan Orman'ın çelenk gönderdiği anma törenine; Beşiktaş Kulübü Genel Koordinatörü Levent Çifter'in dışında Gülesin'in ailesi ve sevenleri katıldı.
Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Şükrü Gülesin'in vefatının 42. yılında Emirgan Mezarlığı'ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi. Başkan Orman'ın çelenk gönderdiği anma törenine; Beşiktaş Kulübü Genel Koordinatörü Levent Çifter'in dışında Gülesin'in ailesi ve sevenleri katıldı.
- 11.7.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
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