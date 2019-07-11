Q7 Wolves’e iddiası

Quaresma'nın, Wolves'e transfer olacağı öne sürüldü. FIFA eski menajeri John Harriot, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem oluşturdu. FIFA eski menajeri paylaşımında, "Wolves, Q7'yi Beşiktaş'tan bedelsiz transfer etmeye yaklaştı. Oyuncu 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Wolves için gerçek bir transfer başarısı olacak" ifadelerini kullandı.



ADRİANO GİDİYOR

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve gelecek sezon hangi takımda oynayacağı halen belirsizliğini koruyan Adriano ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 34 yaşındaki tecrübeli sol bek için Sao Paulo ve Santos'un ardından Athletico Paranaense kulübünün de devreye girdiği ortaya çıktı.