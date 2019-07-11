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11 Temmuz 2019, Perşembe
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’e iddiası

Q7 Wolves’e iddiası

'ın Portekizli yıldızı Quaresma'nın, 'e olacağı öne sürüldü. eski menajeri , yaptığı paylaşımla gündem oluşturdu.

Quaresma'nın, 'e olacağı öne sürüldü. eski menajeri , yaptığı paylaşımla gündem oluşturdu. FIFA eski menajeri paylaşımında, "Wolves, 'yi 'tan bedelsiz transfer etmeye yaklaştı. Oyuncu 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Wolves için gerçek bir transfer başarısı olacak" ifadelerini kullandı.

ADRİANO GİDİYOR
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve gelecek sezon hangi takımda oynayacağı halen belirsizliğini koruyan Adriano ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 34 yaşındaki tecrübeli sol bek için ve Santos'un ardından Athletico Paranaense kulübünün de devreye girdiği ortaya çıktı.

  1. 11.7.2019
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