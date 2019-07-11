Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma'nın, Wolves'e transfer olacağı öne sürüldü. FIFA eski menajeri John Harriot, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem oluşturdu.
Quaresma'nın, Wolves'e transfer olacağı öne sürüldü. FIFA eski menajeri John Harriot, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem oluşturdu. FIFA eski menajeri paylaşımında, "Wolves, Q7'yi Beşiktaş'tan bedelsiz transfer etmeye yaklaştı. Oyuncu 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Wolves için gerçek bir transfer başarısı olacak" ifadelerini kullandı.
ADRİANO GİDİYOR
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve gelecek sezon hangi takımda oynayacağı halen belirsizliğini koruyan Adriano ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 34 yaşındaki tecrübeli sol bek için Sao Paulo ve Santos'un ardından Athletico Paranaense kulübünün de devreye girdiği ortaya çıktı.
- 11.7.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
Q7 Wolves’e iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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