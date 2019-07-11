Kara Kartal’dan 7 hazırlık maçı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, bu periyotta 7 hazırlık karşılaşmayı yapacak. Siyah- beyazlıların maç programı şöyle:



17 TEMMUZ ÇARŞAMBA (18.30): Pendikspor (RİVA)

21 TEMMUZ PAZAR (18.30): Kocaelispor (RİVA)

27 TEMMUZ CUMARTESI (17.00): CD Eibar (Kössen)

29 TEMMUZ PAZARTESI (18.00): Apollon Larisas (Bischofshofen)

2 AĞUSTOS CUMA (18.00): Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

4 AĞUSTOS PAZAR (17.00): Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

10 AĞUSTOS CUMARTESI (20.00): Panathinaikos (Olimpiyat Stadı)