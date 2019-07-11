Kara Kartal’dan 7 hazırlık maçı
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, bu periyotta 7 hazırlık karşılaşmayı yapacak.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, bu periyotta 7 hazırlık karşılaşmayı yapacak. Siyah- beyazlıların maç programı şöyle:
17 TEMMUZ ÇARŞAMBA (18.30): Pendikspor (RİVA)
21 TEMMUZ PAZAR (18.30): Kocaelispor (RİVA)
27 TEMMUZ CUMARTESI (17.00): CD Eibar (Kössen)
29 TEMMUZ PAZARTESI (18.00): Apollon Larisas (Bischofshofen)
2 AĞUSTOS CUMA (18.00): Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
4 AĞUSTOS PAZAR (17.00): Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
10 AĞUSTOS CUMARTESI (20.00): Panathinaikos (Olimpiyat Stadı)
- 11.7.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
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