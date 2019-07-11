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11 Temmuz 2019, Perşembe
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’dan 7 hazırlık maçı

Kara Kartal’dan 7 hazırlık maçı

hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, bu periyotta 7 hazırlık karşılaşmayı yapacak.

hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, bu periyotta 7 hazırlık karşılaşmayı yapacak. Siyah- beyazlıların maç programı şöyle:

17 TEMMUZ ÇARŞAMBA (18.30): Pendikspor ()
21 TEMMUZ PAZAR (18.30): Kocaelispor (RİVA)
27 TEMMUZ CUMARTESI (17.00): CD Eibar (Kössen)
29 TEMMUZ PAZARTESI (18.00): Apollon Larisas (Bischofshofen)
2 CUMA (18.00): Udinese Calcio ()
4 AĞUSTOS PAZAR (17.00): Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
10 AĞUSTOS CUMARTESI (20.00): Panathinaikos (Olimpiyat Stadı)

  1. 11.7.2019
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