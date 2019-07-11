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11 Temmuz 2019, Perşembe
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'ta uzun top yasak

Beşiktaş'ta uzun top yasak

Yeni sezona Riva'da hazırlanan , dün sabah yaptığı taktik idmanla çalışmalarını sürdürdü. Her geçen gün tempoyu artıran , yeni oyun sistemini de takıma ezberletmeye çalışıyor.

Yeni sezona Riva'da hazırlanan , dün sabah yaptığı taktik idmanla çalışmalarını sürdürdü. Her geçen gün tempoyu artıran , yeni oyun sistemini de takıma ezberletmeye çalışıyor. Sabah antrenmanında topa hakim olma ve hızlı pas trafiği idmanı yaptıran Avcı, futbolcuların verdiği reaksiyondan bir hayli memnun kaldı. Oyun kurmayı 'de olduğu gibi defanstan başlatmayı düşünen tecrübeli teknik adam, dünkü çalışmayı da defansın oyun kurduğu kontrol pas trafiğine ayırdı. Kalecinin de dahil olduğu oyun anlayışında uzun topları tamamen yasaklayan Avcı, pres altındaki defans ve kalecilerin sahalarından kesinlikle pas yaparak çıkmasını istedi. Karius ve , Caner ve Vida pas oyununda öne çıkan isimler olurken, 'nın sık sık Avcı'dan övgü alması dikkat çeken nokta oldu.

BURAK YILMAZ KONDİSYON YÜKLÜYOR
Beşiktaş'ta sürpriz bir şekilde ameliyat masasına yatan ve taraftarları endişelendiren Burak, Riva tesislerindeki salonda çalışmalara başladı. Sağ ayak 5.tarak kemiğinde kemik ödemi-stres reaksiyonu oluşan Burak'ın ayağına ileride oluşabilecek stres kırığını ortadan kaldırmak için vida yerleştirilmişti. Burak, ayakkabı giymeden kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapıyor.

RIDVAN'IN ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI
Beşiktaş'ta genç futbolcu antrenmanda sakatlandı. Riva'da çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların 18 yaşındaki yıldızı Rıdvan'ın sağ elmacık kemiğinde kırık meydana geldi. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, hastanede yapılan tetkiklerin ardından Rıdvan'ın ameliyat edilmesine karar verildi. Rıdvan Yılmaz'ın yerine kampa Ahmet Gülay dahil edildi.

TOLGA ZENGİN İDMANI İZLEDİ
hazırlıklarına Riva'da devam eden Beşiktaş'ta sürprizi yaşandı. Siyah-Beyazlılar ile sözleşmesi sona eren ve şu an boşta olan kaleci Tolga Zengin, Beşiktaş'ın antrenman yaptığı sahanın yanından geçerken enteresan bir görüntü ortaya çıktı. Eski takımının antrenmanını bir süre izleyen Tolga, daha sonra yoluna devam etti.

  1. 11.7.2019
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