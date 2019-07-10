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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Umut rafa kalktı

Umut rafa kalktı

'ta Umut Meraş'ın transferi rafa kaldırıldı. 'un görüşmelerini tamamlaması için izin verdiği genç oyuncu konusunda kulüpler anlaşmaya varamayınca görüşmeler durduruldu.

'ta Umut Meraş'ın transferi rafa kaldırıldı. 'un görüşmelerini tamamlaması için izin verdiği genç oyuncu konusunda kulüpler anlaşmaya varamayınca görüşmeler durduruldu. Siyah-beyazlıların Umut Meraş için yaptığı 'takas+para' önerisini kabul etmeyen Bursaspor'un, artık sadece nakit para tekliflerini değerlendirmeye alacağı belirtildi.

  1. 10.7.2019
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