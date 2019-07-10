Umut rafa kalktı
Beşiktaş'ta Umut Meraş'ın transferi rafa kaldırıldı. Bursaspor'un görüşmelerini tamamlaması için izin verdiği genç oyuncu konusunda kulüpler anlaşmaya varamayınca görüşmeler durduruldu.
Beşiktaş'ta Umut Meraş'ın transferi rafa kaldırıldı. Bursaspor'un görüşmelerini tamamlaması için izin verdiği genç oyuncu konusunda kulüpler anlaşmaya varamayınca görüşmeler durduruldu. Siyah-beyazlıların Umut Meraş için yaptığı 'takas+para' önerisini kabul etmeyen Bursaspor'un, artık sadece nakit para tekliflerini değerlendirmeye alacağı belirtildi.
- 10.7.2019
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