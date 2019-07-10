Umut rafa kalktı

Beşiktaş'ta Umut Meraş'ın transferi rafa kaldırıldı. Bursaspor'un görüşmelerini tamamlaması için izin verdiği genç oyuncu konusunda kulüpler anlaşmaya varamayınca görüşmeler durduruldu. Siyah-beyazlıların Umut Meraş için yaptığı 'takas+para' önerisini kabul etmeyen Bursaspor'un, artık sadece nakit para tekliflerini değerlendirmeye alacağı belirtildi.