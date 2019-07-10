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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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'da!

Lewis Holtby İstanbul'da!

Boşta olan , dün önce , ardından yönetimle görüştü. Bugün bir kez daha masaya oturalacak anlaşılırsa imzalar atılacak.

Bir süre önce 'ın gündemine gelen konusunda dün sıcak gelişmeler yaşandı... 28 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu, sürpriz bir şekilde 'a geldi. Siyah-beyazlı yönetim, Lewis Holtby'nin gelişiyle ilgili hiçbir açıklama yapmazken, gelen haberlere göre tecrübeli oyuncunun önce ile bir görüşme yaptığı kaydedildi. Ardından da Beşiktaşlı yöneticilerle bir araya geldiğ bildirildi. Alman futbolcu ile bugün bir kez daha görüşüleceği ve anlaşılması durumunda sağlık kontrolünden geçip imza atacağı ifade edildi.

ALMAN MEDYASI DA YAZMIŞTI
Geçen sezon Bundesliga 2 ekibi Hamburg'da forma giyen Holtby, sözleşmesi sona ermiş ve boşa çıkmıştı. Beşiktaş'ın Holtby hamlesi kısa süre önce Alman basınında da yer bulmuştu. Bild gazetesi, kısa bir süre önce Beşiktaş'ın Holtby'ye 2+1 yıllık sözleşme ve senelik 1.8 milyon euro maaş teklif ettiğini duyurmuştu. Hatta 1.76 boyundaki futbolcu ile 'in de ilgilendiği ileri sürülmüştü. Bundesliga 2'de Hamburg formasıyla ligde 26 karşılaşmaya çıkan Lewis Holtby, 4 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

Daha önce Bochum, Mainz, Alemannia Aachen, Tottenham, Fulham, gibi takımlarda forma giyen Holtby, profesyonel kulüp kariyerinde toplam 387 maça çıktı; 67 gol, 71 asist üretti.

NEREDEN BİLİYORSUNUZ!
Öte yandan Beşiktaş yöneticisi , Holtby'nin gelişinin kendileriyle alakalı olmadığını açıkladı. Kavalcı, "Bizim Holtby'ye bir ilgimiz yok. Türk sevgilisi için İstanbul'a gelmiş. Zaten orta saha oyuncusu. Bizim orta sahaya ihtiyacımız yok" diye konuştu. Fakat bu sözler eleştiriye neden oldu. Sosyal medyada sıklıkla "Oyuncuyu takip etmiyorsanız sevgilisinin yanına geldiğini nereden biliyorsunuz?" yorumları yapıldı.

  1. 10.7.2019
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