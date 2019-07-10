Lewis Holtby İstanbul'da!

Bir süre önce Beşiktaş'ın gündemine gelen Lewis Holtby konusunda dün sıcak gelişmeler yaşandı... 28 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu, sürpriz bir şekilde İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlı yönetim, Lewis Holtby'nin gelişiyle ilgili hiçbir açıklama yapmazken, gelen haberlere göre tecrübeli oyuncunun önce teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme yaptığı kaydedildi. Ardından da Beşiktaşlı yöneticilerle bir araya geldiğ bildirildi. Alman futbolcu ile bugün bir kez daha görüşüleceği ve anlaşılması durumunda sağlık kontrolünden geçip imza atacağı ifade edildi.



ALMAN MEDYASI DA YAZMIŞTI

Geçen sezon Bundesliga 2 ekibi Hamburg'da forma giyen Holtby, sözleşmesi sona ermiş ve boşa çıkmıştı. Beşiktaş'ın Holtby hamlesi kısa süre önce Alman basınında da yer bulmuştu. Bild gazetesi, kısa bir süre önce Beşiktaş'ın Holtby'ye 2+1 yıllık sözleşme ve senelik 1.8 milyon euro maaş teklif ettiğini duyurmuştu. Hatta 1.76 boyundaki futbolcu ile Başakşehir'in de ilgilendiği ileri sürülmüştü. Bundesliga 2'de Hamburg formasıyla ligde 26 karşılaşmaya çıkan Lewis Holtby, 4 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.



Daha önce Bochum, Mainz, Alemannia Aachen, Tottenham, Fulham, Schalke gibi takımlarda forma giyen Holtby, profesyonel kulüp kariyerinde toplam 387 maça çıktı; 67 gol, 71 asist üretti.



NEREDEN BİLİYORSUNUZ!

Öte yandan Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı, Holtby'nin gelişinin kendileriyle alakalı olmadığını açıkladı. Kavalcı, "Bizim Holtby'ye bir ilgimiz yok. Türk sevgilisi için İstanbul'a gelmiş. Zaten orta saha oyuncusu. Bizim orta sahaya ihtiyacımız yok" diye konuştu. Fakat bu sözler eleştiriye neden oldu. Sosyal medyada sıklıkla "Oyuncuyu takip etmiyorsanız sevgilisinin yanına geldiğini nereden biliyorsunuz?" yorumları yapıldı.