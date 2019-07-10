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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Kredi anlaşması imzalanmadı

Kredi anlaşması imzalanmadı

Beşıktaş, kulübün ve grup şirketlerinin ile kredi anlaşması imzalandığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Beşıktaş, kulübün ve grup şirketlerinin ile kredi anlaşması imzalandığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Açıklamada, "Bankalar Birliği ile kulübümüz arasında futbol ailesinin vadesi geçmiş borçlarının ödenmesi ve mevcut kredilerin refiansmanına yönelik görüşmeler devam etmekte olup, sonuçlandığında kamuoyunun bilgisine resmi kanallar aracılığıyla duyurulacaktır" denildi.

  1. 10.7.2019
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