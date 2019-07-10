Kırkpınar güreşçisi Lens! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Kırkpınar güreşçisi Lens!

güreşçisi Lens!

Kırkpınar güreşçisi Lens!

Sağlık kontrolünden geçen Lens’in göbeği için twitter’da binlerce yorum yapıldı Hollandalıyı güreşçilere benzeten de oldu, ‘Yeni transferlerimizi yemiş!’ diyen de

Yeni sezon hazırlıklarına pazartesi günü başlayan 'ta sağlık kontrolünden geçen ve ardından sezonun ilk idmanına çıkan oyunculardan 'in göbeği dikkatlerden kaçmadı. Twitter'da Lens için binlerce yorum yapılırken, bu yorumlardan bazılarında taraftarlar olan kızgınlıklarını dile getirdiler. Bazı yorumlar da oldukça espriliydi. İşte twitter'daki komik Lens tweet'leri:

* Lens, Quaresma'yı yedi!
* O göbek senin mi?
* Lens, kendisini takımda düşünmeyin 'yı yutmuş!
* Tosun gibi olmuşsun maşallah. Keşke birkaç gün önce gelseydin, seni 'da güreştirirdik!
* Güreş takımımızın değerli oyuncusu Lens!
* Çarşıdan aldık Lens, eve geldik Ailton!
* Lens ve göbeği, ayrı ayrı sağlık kontrolünden geçti!
* Yeni transferler nerede mi? Jeremain Lens yemiş hepsini!

  1. 10.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kırkpınar güreşçisi Lens! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN