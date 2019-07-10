Kırkpınar güreşçisi Lens!
Sağlık kontrolünden geçen Lens’in göbeği için twitter’da binlerce yorum yapıldı Hollandalıyı güreşçilere benzeten de oldu, ‘Yeni transferlerimizi yemiş!’ diyen de
Yeni sezon hazırlıklarına pazartesi günü başlayan Beşiktaş'ta sağlık kontrolünden geçen ve ardından sezonun ilk idmanına çıkan oyunculardan Jeremain Lens'in göbeği dikkatlerden kaçmadı. Twitter'da Lens için binlerce yorum yapılırken, bu yorumlardan bazılarında taraftarlar Hollandalıya olan kızgınlıklarını dile getirdiler. Bazı yorumlar da oldukça espriliydi. İşte twitter'daki komik Lens tweet'leri:
* Lens, Quaresma'yı yedi!
* O göbek senin mi?
* Lens, kendisini takımda düşünmeyin Abdullah Avcı'yı yutmuş!
* Tosun gibi olmuşsun maşallah. Keşke birkaç gün önce gelseydin, seni Kırkpınar'da güreştirirdik!
* Güreş takımımızın değerli oyuncusu Lens!
* Çarşıdan aldık Lens, eve geldik Ailton!
* Lens ve göbeği, ayrı ayrı sağlık kontrolünden geçti!
* Yeni transferler nerede mi? Jeremain Lens yemiş hepsini!
- 10.7.2019
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