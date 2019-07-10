Forvet için Boli iddiası
Beşiktaş'ın forvet hattına yeni bir isim daha iddia edildi. Transferdeki durgunluğa son vermek isteyen siyah-beyazlıların, Belçika'dan Yohan Boli ile ilgilendiği öğrenildi.
Beşiktaş'ın forvet hattına yeni bir isim daha iddia edildi. Transferdeki durgunluğa son vermek isteyen siyah-beyazlıların, Belçika'dan Yohan Boli ile ilgilendiği öğrenildi. 4 sezondur Sint Truiden forması giyen 25 yaşındaki Fildişili Boli, 36 maçta 14 gol kaydetti. 1.81 boyundaki Fransa doğumlu yıldız, Fildişi ile 3 maça çıktı.
- 10.7.2019
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