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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Forvet için Boli iddiası

Forvet için Boli iddiası

'ın forvet hattına yeni bir isim daha iddia edildi. Transferdeki durgunluğa son vermek isteyen siyah-beyazlıların, 'dan ile ilgilendiği öğrenildi.

'ın forvet hattına yeni bir isim daha iddia edildi. Transferdeki durgunluğa son vermek isteyen siyah-beyazlıların, 'dan ile ilgilendiği öğrenildi. 4 sezondur Sint Truiden forması giyen 25 yaşındaki Fildişili Boli, 36 maçta 14 gol kaydetti. 1.81 boyundaki doğumlu yıldız, Fildişi ile 3 maça çıktı.

  1. 10.7.2019
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