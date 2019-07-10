Dorukhan için zam yaptılar!
İtalyan ekibi Udinese, Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz için teklifini her geçen gün artırıyor. Siyah beyazlılara ilk olarak 7 milyon Euro'luk bir öneri yapan, ardından teklifini 8 milyon Euro'ya çıkartan Udinese, son olarak rakamı 8.5 milyon Euro'ya kadar çıkardı.
İtalyan ekibi Udinese, Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz için teklifini her geçen gün artırıyor. Siyah beyazlılara ilk olarak 7 milyon Euro'luk bir öneri yapan, ardından teklifini 8 milyon Euro'ya çıkartan Udinese, son olarak rakamı 8.5 milyon Euro'ya kadar çıkardı. Başkan Fikret Orman'ın ise yöneticileriyle yaptığı görüşmede"10 milyon euro'dan daha düşük bir teklifi masaya getirmeyin" talimatı verdiği öğrenildi.
- 10.7.2019
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Igor Tudor Dorukhan Toköz'ü almaya geldi! Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
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nafi ünal bir beşiktaşlı olarak yönetime güveniyorum. Nasıl uygun olacaksa öyle yaparlar. iyi çalışmalar.
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Dorukhan için zam yaptılar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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