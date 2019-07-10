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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Dorukhan için zam yaptılar!

Dorukhan için zam yaptılar!

İtalyan ekibi Udinese, 'ın genç yıldızı için teklifini her geçen gün artırıyor. Siyah beyazlılara ilk olarak 7 milyon 'luk bir öneri yapan, ardından teklifini 8 milyon Euro'ya çıkartan Udinese, son olarak rakamı 8.5 milyon Euro'ya kadar çıkardı.

İtalyan ekibi Udinese, 'ın genç yıldızı için teklifini her geçen gün artırıyor. Siyah beyazlılara ilk olarak 7 milyon 'luk bir öneri yapan, ardından teklifini 8 milyon Euro'ya çıkartan Udinese, son olarak rakamı 8.5 milyon Euro'ya kadar çıkardı. Başkan 'ın ise yöneticileriyle yaptığı görüşmede"10 milyon euro'dan daha düşük bir teklifi masaya getirmeyin" talimatı verdiği öğrenildi.

  1. 10.7.2019
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