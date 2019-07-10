Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın elmacık kemiğinde kırık - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
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'ta 'ın elmacık kemiğinde kırık

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın elmacık kemiğinde kırık

'ın genç futbolcusu 'ın sağ elmacık kemiğinde kırık tespit edildi.

'ın genç futbolcusu 'ın sağ elmacık kemiğinde kırık tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, " takımımızın yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde, antrenman sırasında sakatlanan futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın sağ elmacık kemiğinde kırık meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

Rıdvan Yılmaz'ın, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan tetkiklerin ardından ameliyat edilmesine karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, sakatlık yaşayan Rıdvan'ın yerine kampa Ahmet Gülay'ın dahil edildiği kaydedildi.

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  1. 10.07.2019
  2. Güncelleme: 10.07.2019 12:21
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