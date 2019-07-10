Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın elmacık kemiğinde kırık
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ın sağ elmacık kemiğinde kırık tespit edildi.
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ın sağ elmacık kemiğinde kırık tespit edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde, antrenman sırasında sakatlanan futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın sağ elmacık kemiğinde kırık meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.
Rıdvan Yılmaz'ın, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan tetkiklerin ardından ameliyat edilmesine karar verildiği aktarıldı.
Açıklamada, sakatlık yaşayan Rıdvan'ın yerine kampa Ahmet Gülay'ın dahil edildiği kaydedildi.
- 10.07.2019
- Güncelleme: 10.07.2019 12:21
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın elmacık kemiğinde kırık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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