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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Ameliyat mecburiydi

Ameliyat mecburiydi

'ın sezon hazırlıklarının başladığı gün operasyon geçirmesi taraftar nezdinde büyük yankı bulmuştu.

'ın sezon hazırlıklarının başladığı gün operasyon geçirmesi taraftar nezdinde büyük yankı bulmuştu. Birçok taraftarın Burak'ın neden sezon bittikten sonra değil de kampın başladığı gün ameliyat olduğunu merak etmesi üzerine bir açıklama yapan Dr. Sarper Çetinkaya, "Sezon bittiğinde Burak'ın bir sorunu yoktu. Koşu ve fitness idmanlarına başlayınca ayak tarak kemiğinde ödem ortaya çıktı. Bu olay haftalık bir şey. Futbolcuların birçoğunda yüklenmeden dolayı stres kırığı sık görülür. Kırılmasın diye biz de vidaladık, işimizi garantiye aldık. Yapmasak sonrasında korkulu rüya görebilirdik" dedi.

  1. 10.7.2019
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