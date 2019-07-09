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09 Temmuz 2019, Salı
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Kontroller sürüyor

Kontroller sürüyor

Dün akşam saatlerinde topbaşı yaparak hazırlıklarına başlayan 'ta 6 futbolcuya daha sağlık kontrolü yapıldı. Siyah-beyazlılarda , Vida, , , Nicolas Isimat Mirin ve dün özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.

Dün akşam saatlerinde topbaşı yaparak hazırlıklarına başlayan 'ta 6 futbolcuya daha sağlık kontrolü yapıldı. Siyah-beyazlılarda , Vida, , , Nicolas Isimat Mirin ve dün özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.

  1. 9.7.2019
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