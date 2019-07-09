Kontroller sürüyor
Dün akşam saatlerinde topbaşı yaparak yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta 6 futbolcuya daha sağlık kontrolü yapıldı. Siyah-beyazlılarda Jeremain Lens, Vida, Loris Karius, Adem Ljajic, Nicolas Isimat Mirin ve Muhayer Oktay dün özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.
Dün akşam saatlerinde topbaşı yaparak yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta 6 futbolcuya daha sağlık kontrolü yapıldı. Siyah-beyazlılarda Jeremain Lens, Vida, Loris Karius, Adem Ljajic, Nicolas Isimat Mirin ve Muhayer Oktay dün özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.
- 9.7.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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