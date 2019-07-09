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09 Temmuz 2019, Salı
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Dorukhan ve 'e talipler artıyor!

Dorukhan ve Medel'e talipler artıyor!

A takımlarından Udinese, 'ın transferdeki gözde oyuncusu 'ün peşini bırakmıyor. dello Sport gazetesinin haberine göre son teklif artacak.

A takımlarından Udinese, 'ın transferdeki gözde oyuncusu 'ün peşini bırakmıyor. dello Sport gazetesinin haberine göre daha önceden Beşiktaş'a 8 milyon euro teklif eden Udinese'de teknik direktör Igor , sportif direktör Pierpaolo Marino ile buluşup teklifin arttırılmasını istedi.

SON TALİPLİSİ MARSİLYA
Beşiktaş'ın Şilili yıldızı , döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Copa America'da mücadele eden ve üçüncülük maçında Arjantin'den Messi'ye attığı kafa ile gündeme gelen Şilili Medel'e şimdi de Marsiya'nın da talip olduğu iddia edildi.

DOUGLAS'A 'ÖZEL' VETO
Bir süredir 'ın transfer listesinde yer alan Douglas'la tüm bağlantıların koparıldığı bildirildi. Teknik heyetin, geçtiğimiz sezon forması giyen Brezilyalı oyuncu için özellikle özel yaşantısıyla ilgili olumsuz rapor aldığı için bu transferden vazgeçildiği bildirildi.

  1. 9.7.2019
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