Dorukhan ve Medel'e talipler artıyor!
İtalya Serie A takımlarından Udinese, Beşiktaş'ın transferdeki gözde oyuncusu Dorukhan Toköz'ün peşini bırakmıyor. İtalyan Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre son teklif artacak.
İtalya Serie A takımlarından Udinese, Beşiktaş'ın transferdeki gözde oyuncusu Dorukhan Toköz'ün peşini bırakmıyor. İtalyan Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre daha önceden Beşiktaş'a 8 milyon euro teklif eden Udinese'de teknik direktör Igor Tudor, sportif direktör Pierpaolo Marino ile buluşup teklifin arttırılmasını istedi.
SON TALİPLİSİ MARSİLYA
Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Medel, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Copa America'da mücadele eden ve üçüncülük maçında Arjantin'den Messi'ye attığı kafa ile gündeme gelen Şilili Medel'e şimdi de Marsiya'nın da talip olduğu iddia edildi.
DOUGLAS'A 'ÖZEL' VETO
Bir süredir Kartal'ın transfer listesinde yer alan Douglas'la tüm bağlantıların koparıldığı bildirildi. Teknik heyetin, geçtiğimiz sezon Sivas forması giyen Brezilyalı oyuncu için özellikle özel yaşantısıyla ilgili olumsuz rapor aldığı için bu transferden vazgeçildiği bildirildi.
- 9.7.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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