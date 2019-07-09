Dorukhan ve Medel'e talipler artıyor!

İtalya Serie A takımlarından Udinese, Beşiktaş'ın transferdeki gözde oyuncusu Dorukhan Toköz'ün peşini bırakmıyor. İtalyan Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre daha önceden Beşiktaş'a 8 milyon euro teklif eden Udinese'de teknik direktör Igor Tudor, sportif direktör Pierpaolo Marino ile buluşup teklifin arttırılmasını istedi.



SON TALİPLİSİ MARSİLYA

Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Medel, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Copa America'da mücadele eden ve üçüncülük maçında Arjantin'den Messi'ye attığı kafa ile gündeme gelen Şilili Medel'e şimdi de Marsiya'nın da talip olduğu iddia edildi.



DOUGLAS'A 'ÖZEL' VETO

Bir süredir Kartal'ın transfer listesinde yer alan Douglas'la tüm bağlantıların koparıldığı bildirildi. Teknik heyetin, geçtiğimiz sezon Sivas forması giyen Brezilyalı oyuncu için özellikle özel yaşantısıyla ilgili olumsuz rapor aldığı için bu transferden vazgeçildiği bildirildi.