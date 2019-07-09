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09 Temmuz 2019, Salı
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'ta şoku!

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku!

Ameliyatı doktor Çetinkaya yaptı Beşiktaşlı süper forvet dün ameliyat masasına yattı. Siyah-beyazlı yıldızının sağ ayak tarak kemiğine vida takıldı. Burak yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak.

'a geçtiğimiz sezon ara döneminde katılan 'dan kötü haber geldi. Burak, ayak topuğundaki rahatsızlıktan dolayı operasyon geçirdi. Ayak topuğuna çivi takılan tecrübeli oyuncunun yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalabileceği bildirildi. Siyah-beyazlı kulüp, Burak'ın durumuyla ilgili bir açıklama yayınladı. İşte o açıklama: "Futbolcumuz Burak Yılmaz, sağ ayak 5. tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi-stres reaksiyonu nedeniyle, ileride oluşabilecek stres kırığı riskini ortadan kaldırmak ve iyileşme sürecini kısaltmak amacıyla Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyonda Burak Yılmaz'ın sağ ayak 5. tarak kemiğine (metatars) vida yerleştirildi. Beşiktaş Ailesi olarak Burak Yılmaz'a geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz."

MİLLİ FORVETTEN KALPLİ PAYLAŞIM
Beşiktaş'ın skorer forveti Burak'ın instagram paylaşımı siyah-beyazlı taraftarların yüreğine su serpti. Transfer sezonunda Lecce'nin 4 kez görüştüğü ve Beşiktaş yönetiminin her seferinde ret cevabı verdiği yıldız isim, bu sabah yaptığı paylaşım ile adeta takımda kaldığını ve transfer olmayacağını ima etti.

  1. 9.7.2019
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