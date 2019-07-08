Q7'de karar zamanı
Siyah-beyazlılardan ayrılması gündemde olan 35 yaşındaki oyuncu, kararını bu hafta içinde verecek. Portekizli yıldızın Beşiktaş’taki geleceği bu hafta içinde belli olacak. Q7’nin yönetimden bonservisini isteyeceği belirtildi.
Tatil sonrası İstanbul'a gelecek olan Quaresma, yönetimle görüşecek. Yapılacak toplantıya avukatıyla katılacak olan Portekizli oyuncu, bonservisini alması durumunda siyah-beyazlılara veda edecek. Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Quaresma, bonservisini alamaması halinde kariyerine siyah-beyazlılarda devam edecek. Geçen sezon 34 maçta 4 gol, 14 asistlik performans gösteren Portekizli futbolcu; disiplinsiz hareketleri ve alacakları için ihtarname çekmesi nedeniyle ayrılığın eşiğine geldi. Beşiktaş'ta 7 sezon forma giyen Quaresma, bu sezon 1 milyon 750 bin euro yıllık ücret alacak. Q7, 23 Haziran'da sosyal medyada siyah-beyazlıları takibi bırakmış, profilindeki Beşiktaş yazısını silmişti.
- 8.7.2019
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Yok artık Celta
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Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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