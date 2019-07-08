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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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'de karar zamanı

Q7'de karar zamanı

Siyah-beyazlılardan ayrılması gündemde olan 35 yaşındaki oyuncu, kararını bu hafta içinde verecek. yıldızın ’taki geleceği bu hafta içinde belli olacak. ’nin yönetimden bonservisini isteyeceği belirtildi.

Tatil sonrası 'a gelecek olan , yönetimle görüşecek. Yapılacak toplantıya avukatıyla katılacak olan oyuncu, bonservisini alması durumunda siyah-beyazlılara veda edecek. ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Quaresma, bonservisini alamaması halinde kariyerine siyah-beyazlılarda devam edecek. Geçen sezon 34 maçta 4 gol, 14 asistlik performans gösteren Portekizli futbolcu; disiplinsiz hareketleri ve alacakları için ihtarname çekmesi nedeniyle ayrılığın eşiğine geldi. Beşiktaş'ta 7 sezon forma giyen Quaresma, bu sezon 1 milyon 750 bin euro yıllık ücret alacak. , 23 Haziran'da sosyal medyada siyah-beyazlıları takibi bırakmış, profilindeki Beşiktaş yazısını silmişti.

  1. 8.7.2019
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