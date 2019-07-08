Q7'de karar zamanı

Tatil sonrası İstanbul'a gelecek olan Quaresma, yönetimle görüşecek. Yapılacak toplantıya avukatıyla katılacak olan Portekizli oyuncu, bonservisini alması durumunda siyah-beyazlılara veda edecek. Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Quaresma, bonservisini alamaması halinde kariyerine siyah-beyazlılarda devam edecek. Geçen sezon 34 maçta 4 gol, 14 asistlik performans gösteren Portekizli futbolcu; disiplinsiz hareketleri ve alacakları için ihtarname çekmesi nedeniyle ayrılığın eşiğine geldi. Beşiktaş'ta 7 sezon forma giyen Quaresma, bu sezon 1 milyon 750 bin euro yıllık ücret alacak. Q7, 23 Haziran'da sosyal medyada siyah-beyazlıları takibi bırakmış, profilindeki Beşiktaş yazısını silmişti.