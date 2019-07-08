Leicester City Tielemans'ın bonservisini aldı
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, geçen sezonun ikinci yarısında Monaco'dan kiraladığı Belçikalı orta saha Youri Tielemans'ın bonservisini aldı.
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, geçen sezonun ikinci yarısında Monaco'dan kiraladığı Belçikalı orta saha Youri Tielemans'ın bonservisini aldı.
Leicester City Kulübü, 22 yaşındaki Tielemans ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiliz basınında, Leicester City'nin oyuncu için Monaco'ya 40 milyon pound ödeyeceği öne sürüldü.
Belçika Milli Takımı'nda da forma giyen oyuncu, geçen sezon Leicester City ile çıktığı 13 Premier Lig maçında 3 gol attı.
- 08.07.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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