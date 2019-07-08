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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Tielemans'ın bonservisini aldı

Leicester City Tielemans'ın bonservisini aldı

İngiltere ekibi , geçen sezonun Monaco'dan kiraladığı Belçikalı orta saha 'ın bonservisini aldı.

İngiltere ekibi , geçen sezonun Monaco'dan kiraladığı Belçikalı orta saha 'ın bonservisini aldı.

Leicester City Kulübü, 22 yaşındaki Tielemans ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiliz basınında, Leicester City'nin oyuncu için Monaco'ya 40 milyon pound ödeyeceği öne sürüldü.

Belçika 'nda da forma giyen oyuncu, geçen sezon Leicester City ile çıktığı 13 Premier Lig maçında 3 gol attı.

  1. 08.07.2019
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