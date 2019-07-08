Beşiktaş'ta her şey askıda!

Yapılandırma çalışmasının önümüzdeki hafta içinde tamamlanması bekleniyor. Bu sürecin tamamlanmasının ardından anlaşılan oyunculara resmi imzaları attırmaya başlayacak olan siyah-beyazlı yönetim, 13-22 Temmuz'da arasındaki Türkiye kampına transferlerin çoğunu yetiştirmek amacında. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da başkan Fikret Orman'la yaptığı görüşmelerde "Ne kadar hızlı olursak o kadar iyi. En azından Avusturya kampına (25 Temmuz) kadar takımı tamamlamış olalım" dediği gelen haberler arasında.