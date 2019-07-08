Beşiktaş'ta her şey askıda!
Son olarak Ankaragücü'nde kiralık forma giyen Tyler Boyd ile her konuda anlaşan siyahbeyazlılar borç yapılandırması çalışmasının henüz tamamlanmaması sebebiyle transferde adım atamıyor... Başta Boyd olmak üzere birkaç isimle anlaşan Beşiktaş, imzaları attırmak için borç yapılandırma çalışmasının bitmesini bekliyor.
Yapılandırma çalışmasının önümüzdeki hafta içinde tamamlanması bekleniyor. Bu sürecin tamamlanmasının ardından anlaşılan oyunculara resmi imzaları attırmaya başlayacak olan siyah-beyazlı yönetim, 13-22 Temmuz'da arasındaki Türkiye kampına transferlerin çoğunu yetiştirmek amacında. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da başkan Fikret Orman'la yaptığı görüşmelerde "Ne kadar hızlı olursak o kadar iyi. En azından Avusturya kampına (25 Temmuz) kadar takımı tamamlamış olalım" dediği gelen haberler arasında.
- 8.7.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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