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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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'ta her şey askıda!

Beşiktaş'ta her şey askıda!

Son olarak Ankaragücü'nde kiralık forma giyen Tyler ile her konuda anlaşan siyahbeyazlılar yapılandırması çalışmasının henüz tamamlanmaması sebebiyle transferde adım atamıyor... Başta Boyd olmak üzere birkaç isimle anlaşan , imzaları attırmak için borç yapılandırma çalışmasının bitmesini bekliyor.

Yapılandırma çalışmasının önümüzdeki hafta içinde tamamlanması bekleniyor. Bu sürecin tamamlanmasının ardından anlaşılan oyunculara resmi imzaları attırmaya başlayacak olan siyah-beyazlı yönetim, 13-22 Temmuz'da arasındaki kampına transferlerin çoğunu yetiştirmek amacında. Teknik direktör 'nın da başkan 'la yaptığı görüşmelerde "Ne kadar hızlı olursak o kadar iyi. En azından kampına (25 Temmuz) kadar takımı tamamlamış olalım" dediği gelen haberler arasında.

  1. 8.7.2019
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