Beşiktaş, son olarak Sivasspor'da kiralık oynayan Douglas ile ilgilenmişti. Gelen haberlere göre yönetimin, Brezilyalı sağ bekle görüşmelerde olumlu sonuç almasına rağmen teknik heyetin verdiği olumsuz rapor nedeniyle transferden vazgeçtiği bildirildi.
Beşiktaş, son olarak Sivasspor'da kiralık oynayan Douglas ile ilgilenmişti. Gelen haberlere göre yönetimin, Brezilyalı sağ bekle görüşmelerde olumlu sonuç almasına rağmen teknik heyetin verdiği olumsuz rapor nedeniyle transferden vazgeçtiği bildirildi. Oyuncunun kulübü Barcelona 28 yaşındaki ismi serbest bırakmıştı.
- 8.7.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
Toplam 1
Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
Toplam 1
Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Beşiktaş'ta Douglas’tan vazgeçildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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