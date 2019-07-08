Beşiktaş'ta Douglas’tan vazgeçildi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta Douglas’tan vazgeçildi

'ta ’tan vazgeçildi

Beşiktaş'ta Douglas’tan vazgeçildi

, son olarak 'da kiralık oynayan ile ilgilenmişti. Gelen haberlere göre yönetimin, Brezilyalı sağ bekle görüşmelerde olumlu sonuç almasına rağmen teknik heyetin verdiği olumsuz rapor nedeniyle transferden vazgeçtiği bildirildi.

, son olarak 'da kiralık oynayan ile ilgilenmişti. Gelen haberlere göre yönetimin, Brezilyalı sağ bekle görüşmelerde olumlu sonuç almasına rağmen teknik heyetin verdiği olumsuz rapor nedeniyle transferden vazgeçtiği bildirildi. Oyuncunun kulübü 28 yaşındaki ismi serbest bırakmıştı.

  1. 8.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta Douglas’tan vazgeçildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN