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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Beşiktaşlı ’e küfürlü tepki

Beşiktaşlı Gary Medel’e küfürlü tepki

Copa America'da Arjantin ile Şili arasındaki üçüncülük maçında Messi ile yaşadığı gerilim sonrası kırmızı kart gören 'e büyük tepki doğdu. Medel'in eşi ve kızına yönelik gelen hakaret içerikli ve küfürlü mesajlarla birlikte ölüm tehditlerini aldıkları ortaya çıktı.

Bir İspanyol gazeteci ise 'in eşine gönderilen bu mesajları kınadı. Arjantin basınında ise olaylardan Medel sorumlu tutulurken, Şilili oyuncunun hatası olduğu yazıldı.

Q7'DEN ANTALYA'DA AKRABA ZİYARETİ
Hakkında birçok transfer iddiası bulunan Quaresma, tatili kapsamında Serik ilçesinde kalan akrabalarını ziyaret etti. Kemer ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan Quaresma, Portekizli akrabalarını görmek için Serik ilçesine bağlı Belek'te bir otele geçti. Yıldız futbolcuyu gören hayranları fotoğraf çektirme yarışına girdi. Q7 de bu ilgiden oldukça memnun kaldı.

  1. 8.7.2019
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