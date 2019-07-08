Beşiktaşlı Gary Medel’e küfürlü tepki

Bir İspanyol gazeteci ise Gary Medel'in eşine gönderilen bu mesajları kınadı. Arjantin basınında ise olaylardan Medel sorumlu tutulurken, Şilili oyuncunun hatası olduğu yazıldı.



Q7'DEN ANTALYA'DA AKRABA ZİYARETİ

Hakkında birçok transfer iddiası bulunan Quaresma, Antalya tatili kapsamında Serik ilçesinde kalan akrabalarını ziyaret etti. Kemer ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan Quaresma, Portekizli akrabalarını görmek için Serik ilçesine bağlı Belek'te bir otele geçti. Yıldız futbolcuyu gören hayranları fotoğraf çektirme yarışına girdi. Q7 de bu ilgiden oldukça memnun kaldı.