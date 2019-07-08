Beşiktaşlı Gary Medel’e küfürlü tepki
Copa America'da Arjantin ile Şili arasındaki üçüncülük maçında Messi ile yaşadığı gerilim sonrası kırmızı kart gören Gary Medel'e büyük tepki doğdu. Medel'in eşi ve kızına yönelik gelen hakaret içerikli ve küfürlü mesajlarla birlikte ölüm tehditlerini aldıkları ortaya çıktı.
Bir İspanyol gazeteci ise Gary Medel'in eşine gönderilen bu mesajları kınadı. Arjantin basınında ise olaylardan Medel sorumlu tutulurken, Şilili oyuncunun hatası olduğu yazıldı.
Q7'DEN ANTALYA'DA AKRABA ZİYARETİ
Hakkında birçok transfer iddiası bulunan Quaresma, Antalya tatili kapsamında Serik ilçesinde kalan akrabalarını ziyaret etti. Kemer ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan Quaresma, Portekizli akrabalarını görmek için Serik ilçesine bağlı Belek'te bir otele geçti. Yıldız futbolcuyu gören hayranları fotoğraf çektirme yarışına girdi. Q7 de bu ilgiden oldukça memnun kaldı.
- 8.7.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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