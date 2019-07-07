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07 Temmuz 2019, Pazar
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’e kancası

Medel’e Fiorentina kancası

'ta çalışmaları devam ederken bir yandan da takımdaki futbolcuların gelecekleri adına yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımda gönderilecek isimler arasında olduğu iddia edilen Gary için 'nın devrede olduğu öne sürüldü.

'ta çalışmaları devam ederken bir yandan da takımdaki futbolcuların gelecekleri adına yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımda gönderilecek isimler arasında olduğu iddia edilen Gary için 'nın devrede olduğu öne sürüldü. Takımdan ayrılmak istediği ifade edilen Medel için Fiorentina'nın 5 milyon euro'luk bir teklif hazırladığı ve bunun önümüzdeki hafta Beşiktaşlı yetkililere sunulacağı öne sürüldü. İtalyan basınında Fiorentina.it sitesinde yer alan haberlere göre bu girişim için geri sayıma geçildi.

  1. 7.7.2019
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