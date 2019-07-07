Medel’e Fiorentina kancası

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da takımdaki futbolcuların gelecekleri adına yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımda gönderilecek isimler arasında olduğu iddia edilen Gary Medel için Fiorentina'nın devrede olduğu öne sürüldü. Takımdan ayrılmak istediği ifade edilen Medel için Fiorentina'nın 5 milyon euro'luk bir teklif hazırladığı ve bunun önümüzdeki hafta Beşiktaşlı yetkililere sunulacağı öne sürüldü. İtalyan basınında Fiorentina.it sitesinde yer alan haberlere göre bu girişim için geri sayıma geçildi.