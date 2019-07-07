Dusko Ivanovic seminere gitti
13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri başladı. Beşiktaş Sompo Japan Takımı'nın Başantrenörü Dusko Ivanovic seminerde eğitimci olarak yer aldı.
13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri başladı. Beşiktaş Sompo Japan Takımı'nın Başantrenörü Dusko Ivanovic seminerde eğitimci olarak yer aldı. Ivanovic seminerde katılımcı antrenörlere "Uzun Oyuncu Temel Fundementali" ve "Uzun Oyuncu Fundementali'nde Yeni Trendler" üzerine eğitim verdi.
- 7.7.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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