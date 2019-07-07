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07 Temmuz 2019, Pazar
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Dusko Ivanovic seminere gitti

Dusko Ivanovic seminere gitti

13. başladı. 'nın seminerde eğitimci olarak yer aldı.

13. başladı. 'nın seminerde eğitimci olarak yer aldı. Ivanovic seminerde katılımcı antrenörlere " Temel Fundementali" ve "Uzun Oyuncu Fundementali'nde " üzerine eğitim verdi.

  1. 7.7.2019
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