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07 Temmuz 2019, Pazar
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Dorukhan’a

Dorukhan’a zam

Siyah-beyazlı forma altında gösterdiği başarılı performans ile Avrupa kulüplerinin dikkatini üzerine çeken Dorukhan için daha önce 7 milyon euro'luk bir teklif sunan A takımlarından Udinese, teklifini 8 milyon euro'ya yükseltti.

'ta transfer teklifi alan isimlerin başında gelen Dorukhan Toköz için Udinese teklifine 1 milyon euro yaptı. Siyah-beyazlı forma altında gösterdiği başarılı performans ile Avrupa kulüplerinin dikkatini üzerine çeken Dorukhan için daha önce 7 milyon euro'luk bir teklif sunan A takımlarından Udinese, teklifini 8 milyon euro'ya yükseltti. Beşiktaş'lı yöneticiler İtalyan kulübünden 10 milyon euro peşin para talep ederken, bu paranın taksitli ödenmesi durumunda rakamın 12 milyon euro'ya çıkacağı bilgisi verildi.

BURAK ISRARI
İtalyan kulübü Lecce, 'dan vazgeçmiyor. Beşiktaş yönetiminin 'Burak'ı satmayı düşünmüyoruz" demecine rağmen İtalyan yetkililerin milli forvete Lecce formasını giydirmek için tüm şartlarını sonuna kadar zorlama kararı aldığı ve haftaya son bir randevu daha istedikleri öğrenildi.

  1. 7.7.2019
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