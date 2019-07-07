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07 Temmuz 2019, Pazar
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seferini iptal ettirdi

Çin seferini iptal ettirdi

, takımın 'e gitmesini istemiyor. 'in "gitmeyelim" demesine rağmen takımı Çin'e götüren Başkan Orman, teknik patron Avcı'yı ise ikna edemedi.

, takımın 'e gitmesini istemiyor. 'in "gitmeyelim" demesine rağmen takımı Çin'e götüren Başkan Orman, teknik patron Avcı'yı ise ikna edemedi. Avcı'nın, "Çin'e gitmek çalışma programı ortasında bize en az 10 gün kaybettirir" sözleri etkili olduğu öğrenildi.

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Teknik direktör genç oyuncuların da yer aldığı bir kamp programı belirledi. Takımı Riva'da deneyecek olan Avcı ilk kampın ardından takımda kalacak ve gidecekler listesini yönetime sunacak. Riva kampı Utku, Alpay, Muhayer, Orkan, Bülent, Sedat, Oğuzhan ve Umut Nayır için belki de son şans olacak.

  1. 7.7.2019
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