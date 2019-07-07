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07 Temmuz 2019, Pazar
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müzesi ‘turistik’ rotada

Beşiktaş müzesi ‘turistik’ rotada

'ın içindeki kulüp müzesi, 'un turistik gezi alanları arasına eklendi. 'daki tanıtım otobüsü firması 'ın şehir turu kırmızı rota 5. durağına eklendiği, "Keyifli bir şehir turu planlarken 5. durakta bir mola verip, spor tarihine unutulmaz bir yolculuk yapın" sözleriyle duyuruldu.

'ın içindeki kulüp müzesi, 'un turistik gezi alanları arasına eklendi. 'daki tanıtım otobüsü firması 'ın şehir turu kırmızı rota 5. durağına eklendiği, "Keyifli bir şehir turu planlarken 5. durakta bir mola verip, spor tarihine unutulmaz bir yolculuk yapın" sözleriyle duyuruldu.

  1. 7.7.2019
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