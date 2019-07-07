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07 Temmuz 2019, Pazar
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, 'ün fiyatını belirledi

Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün fiyatını belirledi

'ın milli futbolcusu için İtalyan devleri sıraya girdi. daha önce 7 milyon Euro2luk teklif alan yıldız futbolcunun fiyatını 10 milyon Euro olarak belirledi.

İtalyan kulüplerinin aşkı bitmiyorçen sezonki performansıyla yıldızını parlatan 23 yaşındaki orta saha için Udinese 7 milyon Euro'luk teklifini, 8 milyon Euro'ya çıkardı. Ancak siyah-beyazlılardan bir kez daha olumsuz yanıt aldı.

Başkan , 10 milyon Euro'dan aşağıya gelecek hiçbir teklifi kabul etmeyeceklerini belirtirken Inter ve Lazio'nun, Udinese'nin önerdiği rakamdan daha cazip bir rakamla 'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

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SADECE BÜYÜK TAKIMA GİDERİM

BU üç kulübün yanı sıra Sassuolo ve Genoa'nın da kadrosunda görmek istediği Dorukhan ise Başkan Orman ve yöneticilerle yaptığı görüşmede transferi için acelesi olmadığını dile getirdi.

Genç yıldızın "Beşiktaş'tan ayrılacaksam daha büyük bir kulübe gitmek için ayrılırım. O yüzden iki taraf için de değerli olacak bir teklif gelirse ancak o zaman gitmeyi kabul ederim. Onun haricinde burada henüz misyonumun tamamlanmadığına inanıyorum ve 1 yıl daha kalmak istiyorum" dediği kaydedildi.


  1. 07.07.2019
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