Ve McKissic Beşiktaş’ta
Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı, Shaquielle Mc- Kissic'i kadrosuna kattı. ABD'li basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı, Shaquielle Mc- Kissic'i kadrosuna kattı. ABD'li basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kariyerinde daha önce Türkiye'de Gaziantep Basketbol ve Muratbey Uşak formalarını da terleten 28 yaşındaki basketbolcu, 1,96 boyunda ve forvet pozisyonunda görev yapıyor.
- 6.7.2019
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‘Audi Cup’ta buluşalım’
Toplam 1
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Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
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Fransızlar Galatasaray'a transferi duyurdu! Franck Ribery... Son dakika transfer haberleri...
Toplam 1
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ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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Beşiktaş'ta harekat başladı
Toplam 2
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eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
Ve McKissic Beşiktaş’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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