Ve McKissic Beşiktaş’ta

Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı, Shaquielle Mc- Kissic'i kadrosuna kattı. ABD'li basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kariyerinde daha önce Türkiye'de Gaziantep Basketbol ve Muratbey Uşak formalarını da terleten 28 yaşındaki basketbolcu, 1,96 boyunda ve forvet pozisyonunda görev yapıyor.