Quaresma İbra ile buluşuyor!
Beşiktaş ile bir yıllık sözleşmesi olmasına rağmen takımdaki geleceği belirsiz olan Ricardo Quaresma, kariyerini MLS'te sürürebilir. Portekiz'in A Bola gazetesinin haberine göre Quaresma, kariyerinin son yıllarında 'hava değişikliği' istediği için MLS'e gitmeye sıcak bakıyor.
Beşiktaş ile bir yıllık sözleşmesi olmasına rağmen takımdaki geleceği belirsiz olan Ricardo Quaresma, kariyerini MLS'te sürürebilir. Portekiz'in A Bola gazetesinin haberine göre Quaresma, kariyerinin son yıllarında 'hava değişikliği' istediği için MLS'e gitmeye sıcak bakıyor. MLS ekibi Los Angeles Galaxy'nin Quaresma'yı en çok isteyen takım olduğu belirtiliyor. Quaresma, LA Galaxy'e gitmesi halinde Zlatan Ibrahimovic ile takım arkadaşı olacak. Ibrahimovic ile Quaresma, bundan tam 10 yıl önce Inter'de takım arkadaşıydı. Quaresma'nın kısa bir zaman içinde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşeceği ve geleceğinin netlik kazanacağı belirtiliyor.
- 6.7.2019
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‘Audi Cup’ta buluşalım’
Toplam 1
Yorum
Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
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Fransızlar Galatasaray'a transferi duyurdu! Franck Ribery... Son dakika transfer haberleri...
Toplam 1
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ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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Beşiktaş'ta harekat başladı
Toplam 2
Yorum
eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
Quaresma İbra ile buluşuyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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