Luciano Narsingh Feyenoord’a gitti
Beşiktaş'ın uzun süredir transfer gündeminde olduğu hatta imza aşamasına geldiği iddia edilen Narsingh, Feyenoord ile anlaştı. Swansea City'deki sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Hollandalı kanat oyuncusu, kariyerini Feyenoord'da geçirmeye karar verdi.
Beşiktaş'ın uzun süredir transfer gündeminde olduğu hatta imza aşamasına geldiği iddia edilen Narsingh, Feyenoord ile anlaştı. Swansea City'deki sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Hollandalı kanat oyuncusu, kariyerini Feyenoord'da geçirmeye karar verdi. Ada ekibinde fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Feyenoord'un sözleşme teklifini kabul etti.
- 6.7.2019
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‘Audi Cup’ta buluşalım’
Toplam 1
Yorum
Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
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Toplam 1
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ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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Beşiktaş'ta harekat başladı
Toplam 2
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eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
Luciano Narsingh Feyenoord’a gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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