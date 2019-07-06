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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Luciano Feyenoord’a gitti

Luciano Narsingh Feyenoord’a gitti

'ın uzun süredir gündeminde olduğu hatta imza aşamasına geldiği iddia edilen , Feyenoord ile anlaştı. 'deki sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Hollandalı kanat oyuncusu, kariyerini Feyenoord'da geçirmeye karar verdi.

'ın uzun süredir gündeminde olduğu hatta imza aşamasına geldiği iddia edilen , Feyenoord ile anlaştı. 'deki sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Hollandalı kanat oyuncusu, kariyerini Feyenoord'da geçirmeye karar verdi. Ada ekibinde fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Feyenoord'un sözleşme teklifini kabul etti.

  1. 6.7.2019
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