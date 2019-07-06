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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Larin resmen Zulte Waregem’de

ile Cyle 'in yolları ayrıldı. Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada Larin'in Ligi takımlarından 'e kiralandığı belirtildi.

ile Cyle 'in yolları ayrıldı. Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada Larin'in Ligi takımlarından 'e kiralandığı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada "Cyle Christopher Larin, 2019-20 sezon sonuna kadar Belçika takımlarından SV Zulte Waregem'e kiralanmıştır. Waregem ile yapılan anlaşmaya göre, kulübün oyuncuyu sezon sonunda 2 milyon 500 bin euro bedelle satın alma opsiyonu bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı. 2017-18 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Larin, 'de 16 maça çıkıp 5 gol atmıştı.,
  1. 6.7.2019
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