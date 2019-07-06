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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Güner’in istifası kabul edilmedi!

Güner’in istifası kabul edilmedi!

Beşiktaşlı yönetici 'in istifası kabul edilmedi. Dün Başkan ile bir araya gelen Güner, kapalı kapılar ardında yaklaşık 2,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

Beşiktaşlı yönetici 'in istifası kabul edilmedi. Dün Başkan ile bir araya gelen Güner, kapalı kapılar ardında yaklaşık 2,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Orman'ın yönetici Güner'e, "Bu yola beraber çıktık, beraber bırakırız. İstifanı kabul etmiyorum, görevinin başındasın" dediği öğrenildi.

  1. 6.7.2019
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