Beşiktaşlı yönetici Umut Güner'in istifası kabul edilmedi. Dün Başkan Fikret Orman ile bir araya gelen Güner, kapalı kapılar ardında yaklaşık 2,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Orman'ın yönetici Güner'e, "Bu yola beraber çıktık, beraber bırakırız. İstifanı kabul etmiyorum, görevinin başındasın" dediği öğrenildi.