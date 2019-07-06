Güner’in istifası kabul edilmedi!
Beşiktaşlı yönetici Umut Güner'in istifası kabul edilmedi. Dün Başkan Fikret Orman ile bir araya gelen Güner, kapalı kapılar ardında yaklaşık 2,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.
Beşiktaşlı yönetici Umut Güner'in istifası kabul edilmedi. Dün Başkan Fikret Orman ile bir araya gelen Güner, kapalı kapılar ardında yaklaşık 2,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Orman'ın yönetici Güner'e, "Bu yola beraber çıktık, beraber bırakırız. İstifanı kabul etmiyorum, görevinin başındasın" dediği öğrenildi.
- 6.7.2019
-
‘Audi Cup’ta buluşalım’
Toplam 1
Yorum
Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
-
Fransızlar Galatasaray'a transferi duyurdu! Franck Ribery... Son dakika transfer haberleri...
Toplam 1
Yorum
ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
-
Beşiktaş'ta harekat başladı
Toplam 2
Yorum
eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
Güner’in istifası kabul edilmedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.