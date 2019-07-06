Boyd'da mutlu son!

Transfer döneminin sessiz takımlarından Beşiktaş, ilk bombayı patlattı. Kara Kartal, uzun süredir ismi gündemde olan ve 'geldi, geliyor, gelecek' haberleriyle transferi yılan hikayesine dönen Tyler Boyd'da mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Birleşik Amerikalı oyuncu için kulübü Guimaraes ile el sıkıştı. Uzun süredir Portekiz ekibi ile bonservis pazarlığı yapan siyah-beyazlılar, 2 milyon 400 bin euro karşılığında anlaştı. İlk görüşmelerde Beşiktaş'tan peşin olarak 3.5 milyon euro talep eden Portekiz temsilcisi, taksit önerisini de kabul etti.



YILLIK 1.2 MİLYON EURO KAZANACAK

Beşiktaş, Boyd için Guimaraes'e ödemeyi 4 taksitle gerçekleştirecek. 10 Temmuz'da 1 milyon euro'luk ilk taksiti yatırdıktan sonra, resmi imzalar atılacak. Beşiktaş, geriye kalan 1 milyon 400 bin euroyu ise 3 taksitle ödeyecek. Geçen sezonun ikinci yarısında Süper Lig'de Ankaragücü formasıyla boy gösteren ve 6 gol, 4 asistlik performansıyla beğeni toplayan Boyd, 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Sol kanatta görev yapan, gerektiğinde sağ kanat ve forvette de oynayabilen ABD'li oyuncuya yıllık 1 milyon 200 bin euro garanti ücret ödenecek.

Portekiz basını da yazdı



Beşiktaş'ın, Vitoria Guimaraes'ten ABD'li sol kanat Tyler Boyd'u transfer ettiği Portekiz basınında da yer buldu. Ülkenin önde gelen gazetelerinden A Bola, transferi bu şekilde duyurdu.



TYLER BOYD KİMDİR?

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Ankaragücü'nün, Vitoria Guimaraes takımından kiraladığı Tyler Boyd 24 yaşında ve kanat forvet mevkinde forma giyiyor. Tyler Boyd geçtiğimiz sezon Süper Lig'de forma giydiği 14 maçta 6 gol atarken, 4 asist yaptı. Tyler Boyd'un kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.