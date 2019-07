Cenk Tosun’un dönmesi yanlış

İngiliz teknik adam Gordon Milne, Cenk Tosun'un İngiltere'den dönmesinin hata olacağını ifade etti. Milne, "Cenk iyi bir sezon geçirdi ve önümüzdeki sezon her şey daha iyi olacaktır. Şu an oyun mentalitesin anlamış durumda. Şartlara alıştı ve Premier Lig'in temposunu öğrendi. Premier Lig'in temposu hep yüksektir, yabancılar için her zaman 1 senenin geçmesi gerekir" ifadelerini kullandı.