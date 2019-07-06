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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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’un dönmesi yanlış

Cenk Tosun’un dönmesi yanlış

İngiliz teknik adam , 'un 'den dönmesinin hata olacağını ifade etti. Milne, "Cenk iyi bir sezon geçirdi ve önümüzdeki sezon her şey daha iyi olacaktır." dedi.

İngiliz teknik adam , 'un 'den dönmesinin hata olacağını ifade etti. Milne, "Cenk iyi bir sezon geçirdi ve önümüzdeki sezon her şey daha iyi olacaktır. Şu an oyun mentalitesin anlamış durumda. Şartlara alıştı ve 'in temposunu öğrendi. Premier Lig'in temposu hep yüksektir, yabancılar için her zaman 1 senenin geçmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

  1. 6.7.2019
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