Cenk Tosun’un dönmesi yanlış
İngiliz teknik adam Gordon Milne, Cenk Tosun'un İngiltere'den dönmesinin hata olacağını ifade etti. Milne, "Cenk iyi bir sezon geçirdi ve önümüzdeki sezon her şey daha iyi olacaktır." dedi.
İngiliz teknik adam Gordon Milne, Cenk Tosun'un İngiltere'den dönmesinin hata olacağını ifade etti. Milne, "Cenk iyi bir sezon geçirdi ve önümüzdeki sezon her şey daha iyi olacaktır. Şu an oyun mentalitesin anlamış durumda. Şartlara alıştı ve Premier Lig'in temposunu öğrendi. Premier Lig'in temposu hep yüksektir, yabancılar için her zaman 1 senenin geçmesi gerekir" ifadelerini kullandı.
- 6.7.2019
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Toplam 1
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Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
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Toplam 1
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ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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Toplam 2
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eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
Cenk Tosun’un dönmesi yanlış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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