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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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4 genç isimler sözleşme uzatıldı

4 genç isimler sözleşme uzatıldı

Yaz döneminin sessiz takımlarından olan 'ta iç transferde hareketlilik yaşadı. beyazlılar, genç futbolcularının sözleşmelerini uzattı.

Yaz döneminin sessiz takımlarından olan 'ta iç transferde hareketlilik yaşadı. beyazlılar, genç futbolcularının sözleşmelerini uzattı. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 17 yaşındaki Oğuzhan Akgün ile 18 yaşındaki Rıdvan Yılmaz'ın sözleşmeleri 2023, 18 yaşındaki Kartal Kayra Yılmaz ile İlkay İşler'in sözleşmelerinin ise 2022 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.

  1. 6.7.2019
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