Mirin Akhisar’da mı?
Kartal'ın Fransız stoperi Mirin'in, Akhisar forması giymesi farklı yorumları da beraberinde getirdi. İsmi takımdan gönderilecek futbolcular arasında yer alan Fransız stoperin sosyal medyada dolaşan bir fotoğrafı çok konuşuldu.
Kartal'ın Fransız stoperi Mirin'in, Akhisar forması giymesi farklı yorumları da beraberinde getirdi. İsmi takımdan gönderilecek futbolcular arasında yer alan Fransız stoperin sosyal medyada dolaşan bir fotoğrafı çok konuşuldu. Taraftarlar, Akhisar forması giyen 27 yaşındaki futbolcu için "Gerçekten mi, gitti mi?" gibi yorumlar yaptılar. Mirin'in küme düşen Akhisar'ın formasını neden giydiği bilinmiyor.
- 5.7.2019
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
Mirin Akhisar’da mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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