Mirin Akhisar’da mı?

Kartal'ın Fransız stoperi Mirin'in, Akhisar forması giymesi farklı yorumları da beraberinde getirdi. İsmi takımdan gönderilecek futbolcular arasında yer alan Fransız stoperin sosyal medyada dolaşan bir fotoğrafı çok konuşuldu. Taraftarlar, Akhisar forması giyen 27 yaşındaki futbolcu için "Gerçekten mi, gitti mi?" gibi yorumlar yaptılar. Mirin'in küme düşen Akhisar'ın formasını neden giydiği bilinmiyor.