Mirin Akhisar’da mı? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Mirin Akhisar’da mı?

Mirin Akhisar’da mı?

Mirin Akhisar’da mı?

'ın stoperi Mirin'in, Akhisar forması giymesi farklı yorumları da beraberinde getirdi. İsmi takımdan gönderilecek futbolcular arasında yer alan Fransız stoperin dolaşan bir fotoğrafı çok konuşuldu.

'ın stoperi Mirin'in, Akhisar forması giymesi farklı yorumları da beraberinde getirdi. İsmi takımdan gönderilecek futbolcular arasında yer alan Fransız stoperin dolaşan bir fotoğrafı çok konuşuldu. Taraftarlar, Akhisar forması giyen 27 yaşındaki futbolcu için "Gerçekten mi, gitti mi?" gibi yorumlar yaptılar. Mirin'in küme düşen Akhisar'ın formasını neden giydiği bilinmiyor.

  1. 5.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mirin Akhisar’da mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN