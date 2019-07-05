Medel Copa America'ya veda etti
Beşiktaş'ın yıldızı Gary Medel'in kaptanlığını yaptığı Şili Milli Takımı, Copa America'ya yarı finalde veda etti. Şili, Peru'ya 3-0 mağlup olarak finale çıkma şansını kaybederken, Gary Medel "Peru iyi oynadı ve finale çıkmayı hak etti." ifadelerini kullandı.
- 5.7.2019
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
Medel Copa America'ya veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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