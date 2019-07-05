"Burak Yılmaz Mandzukic’e benziyor"
Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak isteyen Lecce'nin teknik patronu Liverani, golcü futbolcudan övgü dolu sözlerle bahsetti. La Gazzetta dello Sport'a konuşan Liverani, "Onu en iyi futbolcumuz olurdu. Olağanüstü bir güce sahip." ifadelerini kullandı.
Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak isteyen Lecce'nin teknik patronu Liverani, golcü futbolcudan övgü dolu sözlerle bahsetti. La Gazzetta dello Sport'a konuşan Liverani, "Onu en iyi futbolcumuz olurdu. Olağanüstü bir güce sahip. Fiziği, özgüveni, karakteri... Türkiye - Fransa maçında onu izledim; Varane'a dans ettirdi. Burak'ı Mandzukic'e benzetiyorum, evrensel bir golcü" dedi.
- 5.7.2019
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
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