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05 Temmuz 2019, Cuma
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" Mandzukic’e benziyor"

"Burak Yılmaz Mandzukic’e benziyor"

'ı kadrosuna katmak isteyen Lecce'nin teknik patronu Liverani, golcü futbolcudan övgü dolu sözlerle bahsetti. dello Sport'a konuşan Liverani, "Onu en iyi futbolcumuz olurdu. Olağanüstü bir güce sahip." ifadelerini kullandı.

'ı kadrosuna katmak isteyen Lecce'nin teknik patronu Liverani, golcü futbolcudan övgü dolu sözlerle bahsetti. dello Sport'a konuşan Liverani, "Onu en iyi futbolcumuz olurdu. Olağanüstü bir güce sahip. Fiziği, özgüveni, karakteri... - maçında onu izledim; Varane'a dans ettirdi. Burak'ı Mandzukic'e benzetiyorum, evrensel bir golcü" dedi.

  1. 5.7.2019
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