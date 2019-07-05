Beşiktaş'tan Samuel Eduok sürprizi
Bir süredir Boyd'u kovalayan ve hem kendisi hem de kulübüyle el sıkışan Beşiktaş'ın sürpriz bir hamle yaptığı ve sezonun ikinci yarısını Erzurum'da tamamlayan Eduok için hamle yaptığı bildirildi.
Bir süredir Boyd'u kovalayan ve hem kendisi hem de kulübüyle el sıkışan Beşiktaş'ın sürpriz bir hamle yaptığı ve sezonun ikinci yarısını Erzurum'da tamamlayan Eduok için hamle yaptığı bildirildi. Nijeryalı oyuncunun bonservisinin elinde bulunması da kadroya katılması yönünde çalışmalar yapılmasında etkili oldu.
- 5.7.2019
-
Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
-
Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
-
Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
Beşiktaş'tan Samuel Eduok sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.