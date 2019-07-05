Beşiktaş'tan Samuel Eduok sürprizi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'tan Samuel Eduok sürprizi

'tan Samuel Eduok sürprizi

Beşiktaş'tan Samuel Eduok sürprizi

Bir süredir Boyd'u kovalayan ve hem kendisi hem de kulübüyle el sıkışan 'ın sürpriz bir hamle yaptığı ve sezonun 'da tamamlayan Eduok için hamle yaptığı bildirildi.

Bir süredir Boyd'u kovalayan ve hem kendisi hem de kulübüyle el sıkışan 'ın sürpriz bir hamle yaptığı ve sezonun 'da tamamlayan Eduok için hamle yaptığı bildirildi. Nijeryalı oyuncunun bonservisinin elinde bulunması da kadroya katılması yönünde çalışmalar yapılmasında etkili oldu.

  1. 5.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'tan Samuel Eduok sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN